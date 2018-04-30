Мужчина с топором бросался на полицейских в Запорожье: правоохранители применили оружие

"29 апреля 2018 года полиция применила оружие. На ул. Юности какой-то гражданин бросался с топором на полицейских", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области участковому офицеру полиции пришлось стрелять в нападавшего, который регулярно устраивал домашний террор. При составлении протокола об административном правонарушении злоумышленник схватил два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование милиционера положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый применил устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и попал мужчине в левую ногу.