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Мужчина с топором бросался на полицейских в Запорожье: правоохранители применили оружие

Киев • УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Запорожье вчера гражданин бросался с топором на сотрудников полиции. Об этом сообщил пользователь Facebook Даниил Щербаков на своей странице в соцсети, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.

Мужчина с топором бросался на полицейских в Запорожье: правоохранители применили оружие

"29 апреля 2018 года полиция применила оружие. На ул. Юности какой-то гражданин бросался с топором на полицейских", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области участковому офицеру полиции пришлось стрелять в нападавшего, который регулярно устраивал домашний террор. При составлении протокола об административном правонарушении злоумышленник схватил два кухонных ножа и бросился на полицейского. Требование милиционера положить ножи на пол он проигнорировал. Тогда участковый применил устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и попал мужчине в левую ногу.

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