Чоловік з холодною зброєю напав на людей на заході Німеччини

За її даними, злочинець затриманий. Під час затримання він отримав поранення і був поміщений у відділення інтенсивної терапії. Чи встановлено його особу, поки не відомо.

Журнал Der Spiegel з посиланням на місцеву поліцію поінформував, що мова, судячи з усього, йде про побутовий конфлікт. Інцидент стався близько 19:00 за місцевим часом (20:00 за часом Києва). Обставини не розкриваються. Постраждалі з колото-різаними ранами доставлено в лікарню. За життя одного з них зараз борються лікарі.

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Як пише Westdeutsche Allgemeine Zeitung, поліція Оберхаузена запросила підкріплення з міста Ессен для проведення розслідування.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня — початку листопада Європою прокотилася хвиля терактів. Зокрема, теракт у Ніцці відбувся вранці 29 жовтня поблизу собора Нотр-Дам. Невідомий з ножем напав на парафіян, вбивши двох з них на місці. Третя жертва злочинця померла від отриманих ран на вулиці.

Пізніше 2 листопада у центрі Відня терористи відкрили стрілянину. Напад стався щонайменше у шести різних місцях австрійської столиці, серед нападників був один прихильник терористичного угрупування “Ісламська держава”.