Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе Германии

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22469 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81115 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101387 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117500 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152317 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200056 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195584 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283306 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158015 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе Германии

Киев  •  УНН

 • 13209 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с холодным оружием в немецком городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщила в четверг вечером газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает УНН.

По ее данным, преступник задержан. Во время задержания он получил ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Установлена ли его личность, пока не известно.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию сообщил, что речь, судя по всему, идет про бытовой конфликт. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (20:00 по времени Киева). Обстоятельства не раскрываются. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.

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Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, полиция Оберхаузена пригласила подкрепление из города Эссен для проведения расследования.

Как сообщал УНН, в конце октября — начале ноября по Европе прокатилась волна терактов. В частности, теракт в Ницце состоялся утром 29 октября вблизи собора Нотр-Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, убив двух из них на месте. Третья жертва преступника скончалась от полученных ран на улице.

Позднее 2 ноября в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки “Исламское государство”.

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