Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с холодным оружием в немецком городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщила в четверг вечером газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает УНН.
По ее данным, преступник задержан. Во время задержания он получил ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Установлена ли его личность, пока не известно.
Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию сообщил, что речь, судя по всему, идет про бытовой конфликт. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (20:00 по времени Киева). Обстоятельства не раскрываются. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.
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Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, полиция Оберхаузена пригласила подкрепление из города Эссен для проведения расследования.
Как сообщал УНН, в конце октября — начале ноября по Европе прокатилась волна терактов. В частности, теракт в Ницце состоялся утром 29 октября вблизи собора Нотр-Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, убив двух из них на месте. Третья жертва преступника скончалась от полученных ран на улице.
Позднее 2 ноября в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки “Исламское государство”.