Швеція запровадила особливе положення після терактів в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Шведська поліція ввела особливе положення, в рамках якого підвищується можливість для швидкого реагування на можливі терористичні загрози. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, інформує УНН.
"Рівень терористичних загроз у Швеції є незмінним і залишається підвищеному "рівні 3" за п’ятибальною шкалою, що означає, що може бути здійснено замах на вбивство. Зараз поліція прийняла рішення про загальнонаціональне спеціальне положення. Таке рішення було прийнято 5 листопада. Мета таких дій, серед іншого, полягає у тому, щоб поліція могла швидко діяти у разі теракту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція вживає заходів, які вважаються необхідними для підтримання умов безпеки в країні. Зокрема, планується збільшення присутності поліції у Стокгольмі.
Також вказується, що Швеція ввела особливе становище після терористичних атак у Франції та Австрії, а також на тлі президентських виборів в США.
Як повідомлялося раніше в УНН, Європою прокотилася хвиля терактів. Зокрема, теракт у Ніцці відбувся вранці 29 жовтня поблизу собора Нотр-Дам. Невідомий з ножем напав на парафіян, вбивши двох з них на місці. Третя жертва злочинця померла від отриманих ран на вулиці.
Пізніше 2 листопада у центрі Відня терористи відкрили стрілянину. Напад стався щонайменше у шести різних місцях австрійської столиці, серед нападників був один прихильник терористичного угрупування “Ісламська держава”.