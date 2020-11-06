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Швеция ввела особое положение после терактов в Европе

Швеция ввела особое положение после терактов в Европе

Киев  •  УНН

 • 15373 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Шведская полиция ввела особое положение, в рамках которого повышается возможность для быстрого реагирования на возможные террористические угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает УНН.

"Уровень террористических угроз в Швеции является неизменным и остается на повышенном "уровне 3" по пятибалльной шкале, что означает, что может быть совершено покушение на убийство. Сейчас полиция приняла решение об общенациональном специальном положении. Такое решение было принято 5 ноября. Цель таких действий, среди прочего, заключается в том, чтобы полиция могла быстро действовать в случае теракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция принимает меры, которые считаются необходимыми для поддержания условий безопасности в стране. В частности, планируется увеличение присутствия полиции в Стокгольме.

Также указывается, что Швеция ввела особое положение после террористических атак во Франции и Австрии, а также на фоне президентских выборов в США.

Как сообщалось ранее в УНН, Европой прокатилась волна терактов. В частности, теракт в Ницце состоялся утром 29 октября вблизи собора Нотр-Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, убив двух из них на месте. Третья жертва преступника скончалась от полученных ран на улице.

Позднее 2 ноября в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки "Исламское государство".

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