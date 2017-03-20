Чоловік, який влаштував два напади в Парижі, був під дією кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чоловік, який влаштував два напади в Парижі, перебував під дією алкоголю і наркотиків в момент скоєння злочинів, передає УНН з посиланням на AFP.
“Проведені в неділю токсикологічні аналізи виявили вміст алкоголю на рівні 0,93 грам на літр крові, а також присутність марихуани та кокаїну,” — повідомило джерело.
Раніше батько нападника заявив, що його син ніколи не був терористом. Він також сказав, що його син вживав алкоголь і наркотики.
Нагадаємо, 18 березня, інцидент зі стріляниною стався в південному терміналі “Орлі”. Невідомий чоловік спробував вихопити зброю у одного з військовослужбовців, які патрулювали будівлю, однак був застрелений солдатами.
Як повідомив глава МВС Франції Брюно Ле Ру, який прибув на місце подій, особу зловмисника раніше була відома поліції і спецслужбам. Крім того, цей же чоловік виявився причетним до нападу на поліцейський патруль в одному з північних передмість Парижа, де він поранив одного з поліцейських і зник з місця події.
Слідство встановило особу зловмисника: це Зіед Бен Бельгасем, відомий поліції і розвідслужбам. Розслідування двох інцидентів доручено антитерористичній прокуратурі. Також йшлося про затримання батька, брата і двоюрідного брата нападника. Відзначається, що двоюрідний брат прийшов в поліцію сам.
Довідка УНН: аеропорт “Орлі” розташований в 20 км на південь від Парижа, і є другим за величиною і пасажиропотоком у Франції. Прийом і відправлення повітряних суден були на кілька годин припинені, літаки, що знаходилися на підльоті до аеропорту, перенаправлялись до аеропорту “Шарль де Голль”.