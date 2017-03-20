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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177815 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124702 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117219 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107525 просмотра

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Мужчина, который устроил два нападения в Париже, был под действием кокаина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Мужчина, который устроил два нападения в Париже, находился под действием алкоголя и наркотиков в момент совершения преступлений, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Проведенные в воскресенье токсикологические анализы выявили содержание алкоголя на уровне 0,93 грамм на литр крови, а также присутствие марихуаны и кокаина", - сообщил источник.

Ранее отец нападающего заявил, что его сын никогда не был террористом. Он также сказал, что его сын употреблял алкоголь и наркотики.

Напомним, 18 марта, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли". Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.

Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.

Следствие установило личность злоумышленника: это Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре. Также речь шла о задержании отца, брата и двоюродного брата нападающего. Отмечается, что двоюродный брат пришел в полицию сам.

Справка: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоком во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".

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