Мужчина, который устроил два нападения в Париже, был под действием кокаина

"Проведенные в воскресенье токсикологические анализы выявили содержание алкоголя на уровне 0,93 грамм на литр крови, а также присутствие марихуаны и кокаина", - сообщил источник.

Ранее отец нападающего заявил, что его сын никогда не был террористом. Он также сказал, что его сын употреблял алкоголь и наркотики.

Напомним, 18 марта, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли". Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.

Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.

Следствие установило личность злоумышленника: это Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре. Также речь шла о задержании отца, брата и двоюродного брата нападающего. Отмечается, что двоюродный брат пришел в полицию сам.

Справка: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоком во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".