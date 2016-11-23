Чоловік вкрав гроші у сусіда заради випивки на Черкащині

З інформацією про крадіжку до поліцейських зателефонував 53-річний житель одного із сіл району. Чоловік розповів, що ввечері до нього в гості приходив раніше судимий сусід, з яким він вживав алкогольні напої. Після його візиту наступного дня він виявив відсутність грошових коштів.

Від випадкових свідків стало відомо, що в день крадіжки 37-річний чоловік заходив у місцевий бар, де витратив чималу суму грошових коштів. Чоловіка відшукали та доставили до відділення поліції. У вчиненому він зізнався та розповів, що вдома у товариша побачив гроші, які вирішив викрасти та згодом витратив на розваги.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.