Чоловік вкрав гроші у сусіда заради випивки на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Корсунь-Шевченківському районі затримали чоловіка, який викрав гроші у свого сусіда. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП Черкаської області.
З інформацією про крадіжку до поліцейських зателефонував 53-річний житель одного із сіл району. Чоловік розповів, що ввечері до нього в гості приходив раніше судимий сусід, з яким він вживав алкогольні напої. Після його візиту наступного дня він виявив відсутність грошових коштів.
Від випадкових свідків стало відомо, що в день крадіжки 37-річний чоловік заходив у місцевий бар, де витратив чималу суму грошових коштів. Чоловіка відшукали та доставили до відділення поліції. У вчиненому він зізнався та розповів, що вдома у товариша побачив гроші, які вирішив викрасти та згодом витратив на розваги.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.