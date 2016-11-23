В Черкасской области мужчина украл деньги у соседа ради выпивки

С информацией о краже в полицейских позвонил 53-летний житель одного из сел района. Мужчина рассказал, что вечером к нему в гости приходил ранее судимый сосед, с которым он употреблял алкогольные напитки. После его визита на следующий день он обнаружил отсутствие денежных средств.

От случайных свидетелей стало известно, что в день кражи 37-летний мужчина заходил в местный бар, где потратил немалую сумму денежных средств. Мужчину нашли и доставили в отделение полиции. В содеянном он сознался и рассказал, что дома у товарища увидел деньги, которые решил похитить и впоследствии потратил на развлечения.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.