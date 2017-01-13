Нетверезий чоловік біля супермаркету у Запоріжжі витягнув чеку з гранати
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 січня. УНН. По вул. Щаслива, що у Дніпровському районі Запоріжжя, чоловік розгулював з гранатою біля одного з супермаркетів. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції міста Юлія Шеймухова.
Люди звернулися на "102" та повідомили про інцидент. Побачивши поліцейських, нетверезий чоловік 1980 р.н. витяг чеку. Наразі там працюють поліцейські, рятувальники ДСНС та швидка.
Подробиці з'ясовуються.