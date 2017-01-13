Нетрезвый мужчина возле супермаркета вытащил чеку из гранаты в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 января. УНН. По ул. Счастливая, что в Днепровском районе Запорожья, мужчина разгуливал с гранатой возле одного из супермаркетов. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.
Люди обратились в "102" и сообщили об инциденте. Увидев полицейских, нетрезый мужчина 1980 г.р. вытащил чеку. Сейчас там работают полицейские, спасатели ГосЧС и скорая.
Подробности выясняются.