Нетрезвый мужчина возле супермаркета вытащил чеку из гранаты в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 января. УНН. По ул. Счастливая, что в Днепровском районе Запорожья, мужчина разгуливал с гранатой возле одного из супермаркетов. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.