Чоловік випив і почав погрожувати гранатою у магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині чоловік напідпитку погрожував в магазині гранатою "Ф-1". Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції у Київській області.
"У селищі Баришівка чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до магазину, поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати. Потім він забрав боєприпаси та пішов геть", - зазначили у поліції.
Працівники поліції затримали правопорушника за місцем проживання. Ним виявився 49-річний місцевий житель.
Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські вилучили у нього корпус гранати "Ф-1" часів Другої світової війни та запал до неї. Він зізнався поліцейським, що знайшов боєприпаси за допомогою металошукача та зберігав як військовий сувенір.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Також чоловік зізнався працівникам поліції, що його сусід незаконно зберігає зброю та боєприпаси.
Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання 61-річного господаря. Там, у господарському приміщенні, виявлено та вилучено різні деталі та боєприпаси від зброї часів Другої світової війни: частини гвинтівки "Мосіна", пістолету "КІ", 45 мм гільзу від гармати, 47 набоїв різного калібру. Як пояснив господар, такий бойовий архів рік тому йому передав на зберігання знайомий.
Вилучені речові докази направлено до експертно-криміналістичного центру. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронець кинув у літню жінку гранату.