Мужчина выпил и начал угрожать гранатой в магазине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской области выпивший мужчина угрожал в магазине гранатой "Ф-1". Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.
"В поселке Барышевка мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, положил гранату на прилавок и угрожал присутствующим ее взорвать. Затем он забрал боеприпасы и ушел", - отметили в полиции.
Сотрудники полиции задержали правонарушителя по месту жительства. Им оказался 49-летний местный житель.
При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у него корпус гранаты "Ф-1" времен Второй мировой войны и запал к ней. Он признался полицейским, что нашел боеприпасы с помощью металлоискателя и хранил как военный сувенир.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Также мужчина признался сотрудникам полиции, что его сосед незаконно хранит оружие и боеприпасы.
Правоохранители провели неотложный обыск по месту жительства 61-летнего хозяина. Там, в хозяйственном помещении, обнаружено и изъято различные детали и боеприпасы от оружия времен Второй мировой войны: части винтовки "Мосина", пистолета "КИ", 45 мм гильзу от пушки, 47 патронов различного калибра. Как пояснил хозяин, такой боевой архив год назад ему передал на хранение знакомый.
Изъятые вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
Напомним, в Полтавской области правоохранитель бросил в летнюю женщину гранату.