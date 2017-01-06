Чоловік викрав янгола зі святкового вертепу у Кропивницькому

Згідно з інформацією, близько 7:00 небайдужі громадяни звернулися на лінію “102” і повідомили, що невідома особа ходить на території залізничного вокзалу з янголом в руках.

Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку побачили 37-річного громадянина, який ніс янгола. Пізніше з’ясувалося, що янгол є частиною святкового вертепу, який знаходиться на площі перед міськрадою. Патрульні відібрали у громадянина річ та повернули на належне місце.

Громадянина доправили до міського відділу поліції.