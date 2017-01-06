Мужчина похитил ангела с праздничного вертепа в Кропивницком

Согласно информации, около 7:00 неравнодушные граждане обратились на линию "102" и сообщили, что неизвестный ходит на территории железнодорожного вокзала с ангелом в руках.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка увидели 37-летнего гражданина, который нес ангела. Позже выяснилось, что ангел является частью праздничного вертепа, который находится на площади перед горсоветом. Патрульные отобрали у гражданина вещь и вернули на положенное место.

Гражданина доставили в городской отдел полиции.