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Чоловік вбив батьків і поранив дружину в Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Тридцятишестирічний чоловік в ніч на неділю в Нижній Австрії зарізав свого батька і мачуху, поранив дружину і погрожував вбивством 11-річного сина, передає УНН з посиланням на АРА.

Чоловік вбив батьків і поранив дружину в Австрії

Як випливає з повідомлення, в будинку в районі Гензендорф, куди він приїхав провідати рідних, чоловік спершу розправився кухонним ножем з 52-річною мачухою, потім вбив 55-річного батька та кілька разів поранив ножем свою 38-річну дружину.

За інформацією поліції, життя жінки після термінової операції в даний час знаходиться поза небезпекою.

Після прибуття співробітників правоохоронних органів, зловмисник намагався вибратися через вікно назовні, не випускаючи знаряддя вбивства з рук. Чоловік взяв в заручники сина, погрожуючи поліції його вбити, проте хлопчикові вдалося вирватися, і після попереджувальної стрільби в повітря чоловік все ж здався.

За даними агентства, в цей же час в іншій кімнаті знаходився 14-річний зведений брат підозрюваного.

В даний час чоловік поміщений в камеру попереднього ув’язнення. Найближчим часом в ході розслідування належить вирішити питання з його запобіжним заходом, провести судово-психологічну експертизу і встановити мотив злочину, додає видання.

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