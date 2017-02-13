Чоловік вбив батьків і поранив дружину в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Тридцятишестирічний чоловік в ніч на неділю в Нижній Австрії зарізав свого батька і мачуху, поранив дружину і погрожував вбивством 11-річного сина, передає УНН з посиланням на АРА.
Як випливає з повідомлення, в будинку в районі Гензендорф, куди він приїхав провідати рідних, чоловік спершу розправився кухонним ножем з 52-річною мачухою, потім вбив 55-річного батька та кілька разів поранив ножем свою 38-річну дружину.
За інформацією поліції, життя жінки після термінової операції в даний час знаходиться поза небезпекою.
Після прибуття співробітників правоохоронних органів, зловмисник намагався вибратися через вікно назовні, не випускаючи знаряддя вбивства з рук. Чоловік взяв в заручники сина, погрожуючи поліції його вбити, проте хлопчикові вдалося вирватися, і після попереджувальної стрільби в повітря чоловік все ж здався.
За даними агентства, в цей же час в іншій кімнаті знаходився 14-річний зведений брат підозрюваного.
В даний час чоловік поміщений в камеру попереднього ув’язнення. Найближчим часом в ході розслідування належить вирішити питання з його запобіжним заходом, провести судово-психологічну експертизу і встановити мотив злочину, додає видання.