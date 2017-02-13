Мужчина убил родителей и ранил жену в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Тридцатишестилетний мужчина в ночь на воскресенье в Нижней Австрии зарезал своего отца и мачеху, ранил жену и угрожал убийством 11-летнему сыну, передает УНН со ссылкой на АРА.
Как следует из сообщения, в доме в районе Гензендорф, куда он приехал навестить родных, мужчина сначала расправился кухонным ножом с 52-летней мачехой, потом убил 55-летнего отца и несколько раз ранил ножом свою 38-летнюю жену.
По информации полиции, жизнь женщины после срочной операции в настоящее время находится вне опасности.
По прибытии сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник пытался выбраться через окно наружу, не выпуская орудия убийства с рук. Мужчина взял в заложники сына, угрожая полиции его убить, однако мальчику удалось вырваться, и после предупредительной стрельбы в воздух мужчина все же сдался.
По данным агентства, в это же время в другой комнате находился 14-летний сводный брат подозреваемого.
В настоящее время мужчина помещен в камеру предварительного заключения. В ближайшее время в ходе расследования предстоит решить вопрос с его мерой пресечения, провести судебно-психологическую экспертизу и установить мотив преступления, добавляет издание.