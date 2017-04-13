Чоловік у Слов'янську убив господаря будинку та 5 днів ховав тіло у погребі

“54 — річний чоловік разом зі своєю співмешканкою близько року безкоштовно проживали в домоволодінні у жителя Слов’янська. Коли чоловік сказав квартирантам шукати нове житло, між ними виник конфлікт, в результаті якого господар отримав смертельну травму. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник сховав тіло і намагався ввести поліцейських в оману”, — повідомили у поліції.

За інформацією наданою правоохоронцями, до поліції звернулася 27 — річна жителька м.Запоріжжя і повідомила, що вона приїхала до Слов’янська в гості до батька, але його вдома не немає і на телефонні дзвінки він вже три дні не відповідає. Квартиранти, які проживають разом з батьком, сказали їй, що він кілька днів тому поїхав і де він зараз їм не відомо. За вказаною адресою виїхали поліцейські. Оглянувши домоволодіння, правоохоронці виявили на підлозі плями крові. Чоловік з жінкою запевняли, що вони не знають походження плям, тому що вони “давні”.

Поліцейські встановили, що чоловік з жінкою проживали у потерпілого майже рік. П’ять днів тому під час застілля господар сказав їм, щоб вони шукали собі інше житло, але переїзд в їх плани не входив, і між ними виник конфлікт. В результаті якого мешканець взяв цеглину і вдарив господаря по голові, останній від отриманої травми помер. Щоб уникнути кримінальної відповідальності зловмисник вирішив позбутися тіла і кинув його в льох і засипав будівельним сміттям.

Зараз чоловік дає свідчення, знаряддя правопорушення вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що батько вбив сина сокирою на Львівщині.