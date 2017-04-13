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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42858 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102973 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157897 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117092 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116929 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112812 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107127 просмотра

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Мужчина в Славянске убил хозяина дома и 5 дней прятал тело в погребе

Мужчина в Славянске убил хозяина дома и 5 дней прятал тело в погребе

Киев  •  УНН

 • 12418 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Славянске квартирант убил хозяина дома и 5 дней прятал тело в погреби.Про этом корреспонденту УНН сообщили ГУНП Донецкой области.

“54-летний мужчина вместе со своей сожительницей около года бесплатно проживали в домовладении у жителя Славянска. Когда человек сказал квартирантам искать новое жилье, между ними возник конфликт, в результате которого хозяин получил смертельную травму. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник спрятал тело и пытался ввести полицейских в заблуждение ”, - сообщили в полиции.

По информации предоставленной правоохранителями, в полицию обратилась 27-летняя жительница Запорожья и сообщила, что она приехала в Славянск в гости к отцу, но его дома нет и на телефонные звонки он уже три дня не отвечает. Квартиранты, которые проживают вместе с отцом, сказали ей, что он несколько дней назад уехал и где он сейчас им не известно. По указанному адресу выехали полицейские. Осмотрев домовладения, правоохранители обнаружили на полу пятна крови. Мужчина с женщиной уверяли, что они не знают происхождения пятен, потому что они “древние”.

Полицейские установили, что мужчина и женщина проживали у пострадавшего почти год. Пять дней назад во время застолья хозяин сказал им, чтобы они искали себе другое жилье, но переезд в их планы не входил, и между ними возник конфликт. В результате которого мужчина взял кирпич и ударил хозяина дома по голове, последний от полученной травмы скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности злоумышленник решил избавиться от тела, бросил его в погреб и засыпал строительным мусором.

Сейчас мужчина дает показания, орудия правонарушения изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 13 апреля сообщал, что отец убил сына топором на Львовщине .

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