Мужчина в Славянске убил хозяина дома и 5 дней прятал тело в погребе

“54-летний мужчина вместе со своей сожительницей около года бесплатно проживали в домовладении у жителя Славянска. Когда человек сказал квартирантам искать новое жилье, между ними возник конфликт, в результате которого хозяин получил смертельную травму. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник спрятал тело и пытался ввести полицейских в заблуждение ”, - сообщили в полиции.

По информации предоставленной правоохранителями, в полицию обратилась 27-летняя жительница Запорожья и сообщила, что она приехала в Славянск в гости к отцу, но его дома нет и на телефонные звонки он уже три дня не отвечает. Квартиранты, которые проживают вместе с отцом, сказали ей, что он несколько дней назад уехал и где он сейчас им не известно. По указанному адресу выехали полицейские. Осмотрев домовладения, правоохранители обнаружили на полу пятна крови. Мужчина с женщиной уверяли, что они не знают происхождения пятен, потому что они “древние”.

Полицейские установили, что мужчина и женщина проживали у пострадавшего почти год. Пять дней назад во время застолья хозяин сказал им, чтобы они искали себе другое жилье, но переезд в их планы не входил, и между ними возник конфликт. В результате которого мужчина взял кирпич и ударил хозяина дома по голове, последний от полученной травмы скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности злоумышленник решил избавиться от тела, бросил его в погреб и засыпал строительным мусором.

Сейчас мужчина дает показания, орудия правонарушения изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 13 апреля сообщал, что отец убил сына топором на Львовщине .