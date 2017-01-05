Чоловік у Харкові вистрибнув з вікна шостого поверху

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Київського відділу поліції 05 січня о 03-40. З вулиці Зоряної до 4-ї Харківської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги ім. Мещанінова до відділення реанімації з черепно-мозковою травмою, численними забоями та переломом кісток тазу доставлено 29-річного чоловіка, який вистрибнув з вікна 6 поверху. Стан здоров’я потерпілого тяжкий.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні трагедії хлопець висловлював наміри покінчити життя самогубством у зв’язку з тим, що його покинула дівчина.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюються обставини події.