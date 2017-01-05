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Мужчина в Харькове выпрыгнул из окна шестого этажа

Мужчина в Харькове выпрыгнул из окна шестого этажа

Киев • УНН

 • 8712 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна шестого этажа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции 5 января в 03-40. С улицы Звездной до 4-ой Харьковской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Мещанинова в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломом костей таза доставлен 29-летний мужчина, который выпрыгнул из окна 6 этажа. Состояние здоровья пострадавшего тяжелое.

Как выяснили правоохранители, накануне трагедии парень высказывал намерения покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что его бросила девушка.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

 

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