Мужчина в Харькове выпрыгнул из окна шестого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна шестого этажа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции 5 января в 03-40. С улицы Звездной до 4-ой Харьковской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Мещанинова в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломом костей таза доставлен 29-летний мужчина, который выпрыгнул из окна 6 этажа. Состояние здоровья пострадавшего тяжелое.
Как выяснили правоохранители, накануне трагедии парень высказывал намерения покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что его бросила девушка.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются обстоятельства происшествия.