Мужчина в Харькове выпрыгнул из окна шестого этажа

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции 5 января в 03-40. С улицы Звездной до 4-ой Харьковской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Мещанинова в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломом костей таза доставлен 29-летний мужчина, который выпрыгнул из окна 6 этажа. Состояние здоровья пострадавшего тяжелое.

Как выяснили правоохранители, накануне трагедии парень высказывал намерения покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что его бросила девушка.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются обстоятельства происшествия.