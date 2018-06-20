Чоловік у Харкові поширював онлайн дитяче порно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція затримала у Харкові чоловіка, який займався розповсюдженням відео з дитячим порно в інтернеті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Злочинну діяльність чоловіка задокументували детективи слідчого управління ГУ НП в Харківській області спільно із кіберполіцейськими.
"Встановлено, що затриманий розсилав охочим через всесвітню мережу Інтернет відеопродукцію, яка, згідно з висновком судово-мистецтвознавчої експертизи, містить ознаки дитячого порно. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та відповідні відеоматеріали", - повідомили у поліції.
Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення незаконної відеопродукції.
Нагадаємо, за участю 5-річної дівчинки знімали порно на Херсонщині.