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Мужчина в Харькове распространял онлайн детское порно

Мужчина в Харькове распространял онлайн детское порно

Киев  •  УНН

 • 31623 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция задержала в Харькове мужчину, который занимался распространением видео с детским порно в интернете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Преступную деятельность мужчины задокументировали детективы следственного управления ГУ НП в Харьковской области совместно с киберполицейскими.

"Установлено, что задержанный рассылал желающим через всемирную сеть Интернет видеопродукцию, которая, согласно заключению судебно-искусствоведческой экспертизы, содержит признаки детского порно. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты компьютерная техника и соответствующие видеоматериалы", - сообщили в полиции.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.

Напомним, с участием 5-летней девочки снимали порно в Херсонской области.

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