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Чоловік у Дніпрі забив жінку насмерть

Чоловік у Дніпрі забив жінку насмерть

Київ • УНН

 • 8524 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпрі чоловік побив дружину, від отриманих травм остання померла. Про це УНН-Центр повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що тіло жінки має ознаки насильницької смерті, по всьому тілу є численні садни, забита голова та тулуб. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

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Підозрюваний пояснив, що він разом зі своєю дружиною в ніч з 2 на 3 січня 2017 року під час святкування новорічних свят розпивали алкоголь. Потім між ними виникла сварка. Не контролюючи свої дії, чоловік побив жінку. У злочині кається.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчим відділення Чечелівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

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