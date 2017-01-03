Человек в Днепре забил женщину насмерть
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 января. УНН. В Днепре мужчина избил жену, от полученных травм последняя скончалась. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Полицейские установили, что тело женщины имеет признаки насильственной смерти, по всему телу имеются многочисленные ссадины, забита голова и туловище. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
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Подозреваемый пояснил, что он вместе со своей женой в ночь со 2 на 3 января 2017 года во время празднования новогодних праздников распивали алкоголь. Затем между ними возникла ссора. Не контролируя свои действия, мужчина избил женщину. В преступлении раскаивается.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователем Чечеловское отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Последнему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.