Чоловік у Бахмуті намагався підірватись на гранаті

Інцидент стався приблизно о 4:00. Місцевий житель, перебуваючи у дворі власного будинку, за допомогою бойової гранати намагався покінчити з життям. В результаті вибуху чоловік травмований, він знаходиться в лікарні.

"Попередньо встановлено, що місцевий житель 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов пізно вночі додому, посварившись зі своєю дівчиною. Він зайшов в будинок, взяв зі схованки бойову гранату і, вийшовши на подвір’я, привів її в дію. В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення і ампутацію кінцівки",- повідомили у поліції.

Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідна медична допомога. Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень, а також, де чоловік взяв бойову гранату.

З місця події вилучено речові докази. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 1 квітня на Донеччині поліцейські затримали чоловіка, який намагався сісти в автобус з трьома бойовими гранатами.