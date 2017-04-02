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Чоловік у Бахмуті намагався підірватись на гранаті

Чоловік у Бахмуті намагався підірватись на гранаті

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Бахмуті, Донецької області чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавшись на гранаті. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Інцидент стався приблизно о 4:00. Місцевий житель, перебуваючи у дворі власного будинку, за допомогою бойової гранати намагався покінчити з життям. В результаті вибуху чоловік травмований, він знаходиться в лікарні.

"Попередньо встановлено, що місцевий житель 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов пізно вночі додому, посварившись зі своєю дівчиною. Він зайшов в будинок, взяв зі схованки бойову гранату і, вийшовши на подвір’я, привів її в дію. В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення і ампутацію кінцівки",- повідомили у поліції.

Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідна медична допомога. Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень, а також, де чоловік взяв бойову гранату.

З місця події вилучено речові докази. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 1 квітня на Донеччині поліцейські затримали чоловіка, який намагався сісти в автобус з трьома бойовими гранатами.

Українські Національні Новини

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