Мужчина в Бахмуте пытался подорвать себя гранатой

Инцидент произошел примерно в 4:00. Местный житель, находясь во дворе собственного дома, с помощью боевой гранаты пытался покончить с жизнью. В результате взрыва мужчина травмирован, он находится в больнице.

"Предварительно установлено, что местный житель 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел поздно ночью домой, поссорившись со своей девушкой. Он зашел в дом, взял из тайника боевую гранату и, выйдя во двор, привел ее в действие. в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и ампутации конечности ", - сообщили в полиции.

Мужчину доставили в больницу, где ему предоставляют необходимая медицинская помощь. Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений, а также, где он взял боевую гранату.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 1 апреля в Донецкой области полицейские задержали мужчину, который пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами .