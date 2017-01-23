Чоловік стрибнув з моста у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час чергування патрульні Дніпра побачили чоловіка, який несподівано стрибнув з моста у річку. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники патрульної поліції Дніпра.
Правоохоронці повідомили про подію в радіоефір та відправились шукати чоловіка. Він близько 10 секунд тримався на плаву, після чого пішов під воду.
На місце прибули водолази-рятувальники, які обстежили 10 тис. м.кв. Тіла чоловіка не знайшли. У зв'язку з темрявою та сильною течією пошукові роботи були призупинені.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рятувальники розпочали пошуки людей, які провалилися під кригу на Одещині.