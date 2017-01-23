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Чоловік стрибнув з моста у Дніпрі

Чоловік стрибнув з моста у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час чергування патрульні Дніпра побачили чоловіка, який несподівано стрибнув з моста у річку. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники патрульної поліції Дніпра.

Правоохоронці повідомили про подію в радіоефір та відправились шукати чоловіка. Він близько 10 секунд тримався на плаву, після чого пішов під воду.

На місце прибули водолази-рятувальники, які обстежили 10 тис. м.кв. Тіла чоловіка не знайшли. У зв'язку з темрявою та сильною течією пошукові роботи були призупинені.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рятувальники розпочали пошуки людей, які провалилися під кригу на Одещині.

Українські Національні Новини

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