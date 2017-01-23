Мужчина прыгнул с моста в Днепре

Правоохранители сообщили о происшествии в радиоэфир и отправились искать мужчину. Он около 10 секунд держался на плаву, после чего ушел под воду.

На место прибыли водолазы-спасатели, которые обследовали 10 тыс. м кв. Тело мужчины не нашли. В связи с темнотой и сильным течением поисковые работы были приостановлены.

Напомним, как сообщал УНН, спасатели начали поиски людей, которые провалились под лед в Одесской области.