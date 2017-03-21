Чоловік, що задушив знайому шнурком від взуття, отримав 12 років

Суд визнав винним 40-річного мешканця смт. Краснокутськ в умисному вбивстві з корисливих мотивів.

Доведено, що у вересні 2016 року чоловік задушив шнурком від кросівок 45-річну знайому та забрав у неї 8 тисяч грн.

В прокуратурі повідомили, що у ніч вбивства злодій разом з товаришами гостив на роботі у жінки, яка охороняла приміщення одного з місцевих кафе. Він дізнався, що у неї при собі є велика сума грошей. Через деякий час зловмисник попрощався та нібито пішов додому. Дочекавшись, коли всі друзі розійдуться, він постукав у двері та сказав знайомій, що забув мобільний. Вона впустила його до кафе і стала допомагати шукати телефон. Коли жінка повернулася до нього спиною, вбивця накинув їй на шию зашморг і задушив.

Щоб приховати злочин, він вирвав камери спостереження, які знаходилися у приміщенні, та викинув їх до вигрібної ями.

Зранку вбивця роздав борги. Близько 5 тисяч грн, що залишилися, заховав у металеву банку та прикопав у сараї.

Зловмисника вироком суду визнали винним та призначили покарання у вигляді 12 років в'язниці.

Як повідомляв УНН, жителя Миколаєва судитимуть за смертельне побиття жінки.