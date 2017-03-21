Мужчина, что задушил знакомую шнурком от обуви, получил 12 лет

Суд признал виновным 40-летнего жителя пгт. Краснокутск в умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Доказано, что в сентябре 2016 года человек задушил шнурком от кроссовок 45-летнюю знакомую и забрал у нее 8000 грн.

В прокуратуре сообщили, что в ночь убийства вор вместе с товарищами гостил на работе у женщины, которая охраняла помещение одного из местных кафе. Он узнал, что у нее при себе есть крупная сумма денег. Через некоторое время злоумышленник попрощался и якобы пошел домой. Дождавшись, когда все друзья разойдутся, он постучал в дверь и сказал знакомой, что забыл мобильный. Она впустила его в кафе и стала помогать искать телефон. Когда женщина повернулась к нему спиной, убийца положил ей на шею петлю и задушил.

Чтобы скрыть преступление, он вырвал камеры наблюдения, находившиеся в помещении, и выбросил их в выгребную яму.

Утром убийца раздал долги. Около 5000 грн, что остались, спрятал в металлическую банку и закопал в сарае.

Злоумышленника приговором суда признано виновным и назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Как сообщал УНН, жителя Николаева будут судить за смертельное избиение женщины.