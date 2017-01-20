Чоловік, що в'їхав в натовп у Мельбурні зробив це навмисно

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У поліції Мельбурна заявили, що водій, що наїхав на натовп пішоходів у центрі міста, зробив це навмисно, однак з тероризмом це не пов’язано, передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім того, в поліція додали, що водій заарештований і подальшої загрози суспільній безпеці в місті немає.

Зазначають, що затриманий був лише у білизні та взутті.

Нагадаємо, автомобіль в центрі австрійського Мельбурна в’їхав в натовп, в результаті наїзду автомобіля на пішоходів загинули три людини, ще 20 отримали поранення, серед яких четверо дітей.

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