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Человек, что въехал в толпу в Мельбурне сделал это намеренно

Человек, что въехал в толпу в Мельбурне сделал это намеренно

Киев • УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В полиции Мельбурна заявили, что водитель, что наехал на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, однако с терроризмом это не связано, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и последующей угрозы общественной безопасности в городе нет.

Отмечают, что задержанный был только в белье и обуви.

Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу , в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека , еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.

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