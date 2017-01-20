Человек, что въехал в толпу в Мельбурне сделал это намеренно

Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и последующей угрозы общественной безопасности в городе нет.

Отмечают, что задержанный был только в белье и обуви.

Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу , в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека , еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.