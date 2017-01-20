Человек, что въехал в толпу в Мельбурне сделал это намеренно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В полиции Мельбурна заявили, что водитель, что наехал на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, однако с терроризмом это не связано, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и последующей угрозы общественной безопасности в городе нет.
Отмечают, что задержанный был только в белье и обуви.
Напомним, автомобиль в центре австрийского Мельбурна въехал в толпу , в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли три человека , еще 20 получили ранения, среди которых четверо детей.