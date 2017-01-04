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Чоловік проведе за ґратами 6 років за розбійний напад у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Печерський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури та засудив до 6 років позбавлення волі 38-річного киянина, який з ножем напав на жінку в центрі Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Під час судових засідань зловмисник, який вже був раніше судимий за вчинення особливого тяжкого злочину (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), вину не визнав, проте обвинувачем-прокурором було беззаперечно доведено його причетність до скоєння розбійного нападу.

Наразі вироком суду злочинця визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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