Чоловік проведе за ґратами 6 років за розбійний напад у центрі Києва

Під час судових засідань зловмисник, який вже був раніше судимий за вчинення особливого тяжкого злочину (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), вину не визнав, проте обвинувачем-прокурором було беззаперечно доведено його причетність до скоєння розбійного нападу.

Наразі вироком суду злочинця визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.