Мужчина проведет за решеткой 6 лет за разбойное нападение в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Печерский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и приговорил к 6 годам лишения свободы 38-летнего киевлянина, который с ножом напал на женщину в центре Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Во время судебных заседаний злоумышленник, который уже был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), вину не признал, однако обвинителем-прокурором была беспрекословно доказана его причастность к совершению разбойного нападения.
Сейчас приговором суда преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Украины (разбой).
Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.