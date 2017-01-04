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Мужчина проведет за решеткой 6 лет за разбойное нападение в центре Киева

Мужчина проведет за решеткой 6 лет за разбойное нападение в центре Киева

Киев • УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Печерский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и приговорил к 6 годам лишения свободы 38-летнего киевлянина, который с ножом напал на женщину в центре Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Во время судебных заседаний злоумышленник, который уже был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), вину не признал, однако обвинителем-прокурором была беспрекословно доказана его причастность к совершению разбойного нападения.

Сейчас приговором суда преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Украины (разбой).

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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