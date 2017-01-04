Мужчина проведет за решеткой 6 лет за разбойное нападение в центре Киева

Во время судебных заседаний злоумышленник, который уже был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), вину не признал, однако обвинителем-прокурором была беспрекословно доказана его причастность к совершению разбойного нападения.

Сейчас приговором суда преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Украины (разбой).

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.