Чоловік потрапив у лікарню через вибух невідомого пристрою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Кременчуці чоловіка госпіталізували у лікарню через поранення, яке він отримав через вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Подія сталася 9 травня, про пригоду до кременчуцької поліції повідомили медики.
Як зазначається, 50-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні з кульовим пораненням у живіт невідомим предметом.
Потерпілий повідомив, що збираючи металобрухт в Кременчуцькому районі, він знайшов невідомий предмет і вдома, розглядаючи його, він вибухнув.
Наразі чоловік в тяжкому стані перебуває в лікарні.
Правоохоронці проводять перевірку.
Як повідомляв УНН, у шведському місті Мальме стався вибух в ресторані.