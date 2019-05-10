Мужчина попал в больницу из-за взрыва неизвестного устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Кременчуге мужчина был госпитализирован в больницу из-за ранения, которое он получил из-за взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Все произошло 9 мая, о происшествии в кременчугскую полицию сообщили медики.
Как отмечается, 50-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу с пулевым ранением в живот неизвестным предметом.
Пострадавший сообщил, что, собирая металлолом в Кременчугском районе, он нашел неизвестный предмет и дома, рассматривая его, он взорвался.
Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.
Правоохранители проводят проверку.
Как сообщал УНН, в шведском городе Мальме произошел взрыв в ресторане.