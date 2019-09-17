Чоловік потрапив у ДТП після від'єднання від мотоцикла причепа на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Водій і пасажир мотоцикла потрапили в у дорожньо-транспортну пригоду на Чернігівщині після від'єднання під час руху від транспортного засобу причепа. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У селищі Талалаївка по вулиці Центральній об 11:08 16 вересня під час руху від мотоцикла "ІЖ Юпітер" від’єднався боковий причеп, після чого водій мотоцикла здійснив зіткнення з електроопорою", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пригоди водій та пасажир мотоциклу отримали травми і були госпіталізовані до Талалаївської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, легкомоторний літак аварійно сів на Чернігівщині.