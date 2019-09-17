Мужчина попал в ДТП после отсоединения от мотоцикла прицепа на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Водитель и пассажир мотоцикла попали в в дорожно-транспортное происшествие в Черниговской области после отсоединения во время движения от транспортного средства прицепа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В поселке Талалаевка по улице Центральной в 11:08 16 сентября во время движения от мотоцикла "ИЖ Юпитер" отсоединился боковой прицеп, после чего водитель мотоцикла совершил столкновение с электроопорой", - говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили травмы и были госпитализированы в Талалаевскую центральную районную больницу.
Напомним, легкомоторный самолет аварийно сел в Черниговской области.