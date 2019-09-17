Мужчина попал в ДТП после отсоединения от мотоцикла прицепа на дороге

"В поселке Талалаевка по улице Центральной в 11:08 16 сентября во время движения от мотоцикла "ИЖ Юпитер" отсоединился боковой прицеп, после чего водитель мотоцикла совершил столкновение с электроопорой", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили травмы и были госпитализированы в Талалаевскую центральную районную больницу.

Напомним, легкомоторный самолет аварийно сел в Черниговской области.