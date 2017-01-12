Чоловік помер від переохолодження на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні до рятувальників міста Тисмениця на Прикарпатті поступило повідомлення від чергового поліції про те, що в селі Стебник по вулиці Миру біля власного будинку було знайдено чоловіка, що замерз. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
Медики Тисменицької міської лікарні констатували, що смерть чоловіка наступила внаслідок переохолодження.
Цього ж дня, в місті Городенка надійшло повідомлення від чергового ЦРЛ про те, що в травматологічне відділення Городенківської ЦРЛ привезли чоловіка з діагнозом обмороження обох китиць ІІ ст..
За інформацією рятувальників стан потерпілого задовільний.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження у шести областях України загинула 21 особа.