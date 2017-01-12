Чоловік помер від переохолодження на Прикарпатті

Медики Тисменицької міської лікарні констатували, що смерть чоловіка наступила внаслідок переохолодження.

Цього ж дня, в місті Городенка надійшло повідомлення від чергового ЦРЛ про те, що в травматологічне відділення Городенківської ЦРЛ привезли чоловіка з діагнозом обмороження обох китиць ІІ ст..

За інформацією рятувальників стан потерпілого задовільний.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження у шести областях України загинула 21 особа.