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Чоловік помер від переохолодження на Прикарпатті

Чоловік помер від переохолодження на Прикарпатті

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні до рятувальників міста Тисмениця на Прикарпатті поступило повідомлення від чергового поліції про те, що в селі Стебник по вулиці Миру біля власного будинку було знайдено чоловіка, що замерз. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.

Медики Тисменицької міської лікарні констатували, що смерть чоловіка наступила внаслідок переохолодження.

Цього ж дня, в місті Городенка надійшло повідомлення від чергового ЦРЛ про те, що в травматологічне відділення Городенківської ЦРЛ привезли чоловіка з діагнозом обмороження обох китиць ІІ ст..

За інформацією рятувальників стан потерпілого задовільний.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, від переохолодження у шести областях України загинула 21 особа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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