Мужчина умер от переохлаждения на Прикарпатье

Медики Тисменицкой городской больницы констатировали, что смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.

В этот же день, в городе Городенка поступило сообщение от дежурного ЦРБ о том, что в травматологическое отделение Городенковской ЦРБ привезли мужчину с диагнозом обморожение обеих кистей II ст.

По информации спасателей состояние пострадавшего удовлетворительное.

Напомним, как сообщал УНН, от переохлаждения в шести областях Украины погибли 21 человек.