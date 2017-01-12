Мужчина умер от переохлаждения на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня спасателям города Тысменица на Прикарпатье поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в селе Стебник по улице Мира возле собственного дома был найден мужчина, который замерз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Медики Тисменицкой городской больницы констатировали, что смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.
В этот же день, в городе Городенка поступило сообщение от дежурного ЦРБ о том, что в травматологическое отделение Городенковской ЦРБ привезли мужчину с диагнозом обморожение обеих кистей II ст.
По информации спасателей состояние пострадавшего удовлетворительное.
Напомним, как сообщал УНН, от переохлаждения в шести областях Украины погибли 21 человек.