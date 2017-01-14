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Чоловік помер на Прикарпатті від переохолодження

Чоловік помер на Прикарпатті від переохолодження

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 14 січня. УНН. У Коломийській ЦРЛ внаслідок переохолодження помер чоловік, повідомляє УНН з посиланням на Управління НС Івано-Франківської ОДА.

Так, вчора до рятувальників м. Коломия поступило повідомлення від чергового лікаря Коломийської ЦРЛ про те, що 12 січня в травматологічному відділенні Коломийської ЦРЛ внаслідок загального переохолодження помер невідомий громадянин чоловічої статі, особа якого встановлюється.

Також, за повідомленням рятувальників м. Рогатин поступило повідомлення від чергової медсестри Рогатинської ЦРЛ про те, що в Рогатинську ЦРЛ звернувся 58-річний житель с. Дички, Рогатинського району, з діагнозом – обмороження обох стоп. Обмороження отримав 11 січня.

Цього ж дня до Рогатинської ЦРЛ поступив 35-річний громадянин, житель с. Підгороддя, Рогатинського району з діагнозом – обмороження 1-го та 2-го ступенів пальців обох стоп нижніх кінцівок та китиць рук. Стан потерпілого задовільний, розміщений в травматологічне відділення Рогатинської ЦРЛ.

Нагадаємо, 12 січня до рятувальників міста Тисмениця на Прикарпатті поступило повідомлення від чергового поліції про те, що в селі Стебник по вулиці Миру біля власного будинку було знайдено чоловіка, що замерз.

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