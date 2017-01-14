Мужчина скончался на Прикарпатье от переохлаждения
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 14 января. УНН. В Коломыйской ЦРБ в результате переохлаждения умер мужчина, сообщает УНН со ссылкой на Управление ЧС Ивано-Франковской ОГА.
Так, вчера к спасателям Коломыи поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской ЦРБ о том, что 12 января в травматологическом отделении Коломыйской ЦРБ в результате общего переохлаждения умер неизвестный гражданин мужского пола, личность которого устанавливается.
Также, по сообщению спасателей Рогатина поступило сообщение от дежурной медсестры Рогатинской ЦРБ о том, что в Рогатинскую ЦРБ обратился 58-летний житель с. Дычки, Рогатинского района, с диагнозом - обморожение обеих стоп. Обморожение получил 11 января.
В этот же день в Рогатинскую ЦРБ поступил 35-летний гражданин, житель с. Пидгородье, Рогатинского района с диагнозом - обморожение 1-го и 2-й степеней пальцев обеих стоп нижних конечностей и кистей рук. Состояние пострадавшего удовлетворительное, помещен в травматологическое отделение Рогатинской ЦРБ.
Напомним, 12 января к спасателям города Тысменица на Прикарпатье поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в селе Стебник по улице Мира возле собственного дома был найден мужчина, который замерз.