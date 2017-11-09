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Чоловік погрожував підірвати житловий будинок у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Чоловік у Харкові кинув сигнальну ракету з вікна житлового будинку. Коли поліція прибула на місце події чоловік почав погрожувати, що підірве будинок. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області, передає УНН.

“Коли поліцейські прибули за адресою, правопорушник зачинився в квартирі, відкрив газ та став погрожувати, що підірве будинок. Мешканців будинку поліцейські евакуювали. Внаслідок події ніхто не постраждав. 38-річного чоловіка затримали спецпризначенці харківського “КОРДу”, — йдеться у повідомленні.

Також в помешканні чоловіка правоохоронці виявили 4 шприці з рідиною бурого кольору, близько кілограму насіння маку, три пляшки з рідиною з характерним запахом ацетону. А недалеко від будинку вибухо-техніки знайшли корпус “РСП 30” та обвуглені металеві елементи.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, 30 жовтня поліцейські у Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

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