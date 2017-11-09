Мужчина угрожал взорвать жилой дом в Харькове

“Когда полицейские прибыли по адресу, правонарушитель закрылся в квартире, открыл газ и стал угрожать, что взорвет дом. Жильцов дома полицейские эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. 38-летнего мужчину задержали спецназовцы харьковского “Корд”, — говорится в сообщении.

Также в квартире мужчины правоохранители обнаружили 4 шприца с жидкостью бурого цвета, около килограмма семян мака, три бутылки с жидкостью с характерным запахом ацетона. А недалеко от дома взрыво-техники нашли корпус “РСП 30” и обугленные металлические элементы.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 30 октября полицейские в Харькове задержали мужчину, который устроил стрельбу.