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Чоловік пограбував обмінник у Чернівцях, щоб погасити кредит

Чоловік пограбував обмінник у Чернівцях, щоб погасити кредит

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Чернівецькі поліцейські викрили 57-річного чоловіка, який пограбував пункт обміну валют, щоб віддати борги за кредитом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

Так, вранці 6 січня до правоохоронців звернулася касир одного з чернівецьких пунктів обміну валют. Жінка повідомила, що невідомий чоловік у медичній масці, застосувавши фізичну силу, заволодів коштами у сумі 140 тисяч гривень, 2000 доларів США та 550 євро.

Згодом поліцейські встановили особу підозрюваного — 57-річного жителя Чернівців. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили грошові кошти та інші речові докази причетності чоловіка до скоєння грабежу.

Зі слів підозрюваного, гроші йому були потрібні для погашення кредиту.

Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному.

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