Мужчина ограбил обменник в Черновцах, чтобы погасить кредит
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Черновицкие полицейские разоблачили 57-летнего мужчину, который ограбил пункт обмена валют, чтобы отдать долги по кредиту. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Так, утром 6 января по правоохранителям обратилась кассир одного из черновицких пунктов обмена валют. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина в медицинской маске, применив физическую силу, завладел средствами в сумме 140 000 гривен, 2 000 долларов США и 550 евро.
Впоследствии полицейские установили личность подозреваемого - 57-летнего жителя Черновцов. Во время санкционированного обыска в его доме правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства причастности мужчины к совершению грабежа.
По словам подозреваемого, деньги ему были нужны для погашения кредита.
Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.