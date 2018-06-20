Чоловік підірвався на розтяжці на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Луганській області на розтяжці підірвався цивільний чоловік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, передає УНН.
“Сьогодні вранці стало відомо, що між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування (Новоайдарський район), на ворожій розтяжці підірвався мирний житель. У результаті вибуху у чоловіка осколкові травми ніг. Наразі постраждалого доправили до Новоайдарської районної лікарні, де йому надається екстрена медична допомога”, — написав Гарбуз.
За його словами, з початку року це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини.
“Ми втратили за ці півроку п’ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців”, — зазначив голова ВЦА.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики стали частіше підриватись на власних мінах.