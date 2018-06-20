Мужчина подорвался на растяжке в Луганской области

"Сегодня утром стало известно, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног. Сейчас пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь", - написал Гарбуз.

По его словам, с начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области.

"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", - отметил председатель ВЦА.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики стали чаще подрываться на собственных минах.