Чоловік підірвався на гранаті в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У центрі Миколаєва у приватному будинку по вул.Пограничній, 66 на гранаті підірвався чоловік, передає кореспондент УНН.
Інцидент стався у приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події.
Вибух пролунав близько 18:00. На місці працює поліція, вибухотехніки та нацгвардійці. Ймовірно, вибух спричинила граната “Ф-1”.
За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка могло стати необережне поводження із боєприпасом або самогубство.
Нагадаємо, 28 грудня близько 2:00 у Мар’їнському районі Донецької області двоє чоловіків намагалися розпиляти снаряд — один загинув, інший в лікарні.